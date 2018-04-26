Пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов

Пробки на дорогах Москвы оцениваются в девять баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

Согласно его данным, на МКАД образовались заторы на востоке, юго-западе и западе (с внешней стороны), а также на юго-востоке, юге, западе (с внутренней стороны). На Третьем транспортном кольце (ТТК) затруднения в движении фиксируются на всей его протяженности за исключением участков на Русаковской и Нижегородской эстакадах, на Автозаводском мосту, в районе станции метро «Кутузовская», на Хорошевской эстакаде. Минимальная скорость движения на ТТК достигает 7 км/ч.

В центре Москвы основные затруднения отмечаются на Садовом и Бульварном кольцах, в районе ул. Тверская, в Театральном проезде, на Лубянской и Новой площадях, на Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой набережных, на Большом и Малом Каменных мостах, на ул. Моховая, Знаменка, Большая Никитская, Мясницкая, Солянка.