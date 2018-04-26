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Пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов
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Пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Пробки на дорогах Москвы оцениваются в девять баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
Согласно его данным, на МКАД образовались заторы на востоке, юго-западе и западе (с внешней стороны), а также на юго-востоке, юге, западе (с внутренней стороны). На Третьем транспортном кольце (ТТК) затруднения в движении фиксируются на всей его протяженности за исключением участков на Русаковской и Нижегородской эстакадах, на Автозаводском мосту, в районе станции метро «Кутузовская», на Хорошевской эстакаде. Минимальная скорость движения на ТТК достигает 7 км/ч.
В центре Москвы основные затруднения отмечаются на Садовом и Бульварном кольцах, в районе ул. Тверская, в Театральном проезде, на Лубянской и Новой площадях, на Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой набережных, на Большом и Малом Каменных мостах, на ул. Моховая, Знаменка, Большая Никитская, Мясницкая, Солянка.
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