Пробки в Москве оцениваются в пять баллов

Так, на МКАД образовались заторы на северо-западе и Ленинградском шоссе, Волоколамском и Новорижском шоссе, МКАД в Можаской районе, Темплом Стане, Бирюлево Западное и Симферопольском шоссе и трассе М4, на МКАД в Лосиноостровском районе.

В черте города есть затруднения на Ярославском шоссе, Дмитровском шоссе, Ленинградском шоссе, Можайском шоссе/Кутузовском проспекте, Мичуринском проспекте, Ленинском проспекте, Варшавском шоссе, проспект Андропова, Волгоградском проспекте, ул. Люблинская, Рязанском проспекте, шоссе Энтузиастов, проспекте Мира.

Третье транспортное кольцо загружено в районах Марьина Роща, Беговой, Пресненский.

В центре Москвы основные затруднения образовались на Большом Каменном мосту и Боровицкой площади, ул. Балчун и ул. Пятницкая, Москворецкой и Котельнической набережных, ул. Марксистская, ул. Земляной Вал, ул. Яузская, Серебрянической набережной, ул. Новый Арбат,

По прогнозам сервиса, к 10:00 загруженность дорог составит четыре балла.