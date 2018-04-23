Ещё
Пробки в Москве оцениваются в пять баллов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пробки в Москве оцениваются в пять баллов 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Так, на МКАД образовались заторы на северо-западе и Ленинградском шоссе, Волоколамском и Новорижском шоссе, МКАД в Можаской районе, Темплом Стане, Бирюлево Западное и Симферопольском шоссе и трассе М4, на МКАД в Лосиноостровском районе.
В черте города есть затруднения на Ярославском шоссе, Дмитровском шоссе, Ленинградском шоссе, Можайском шоссе/Кутузовском проспекте, Мичуринском проспекте, Ленинском проспекте, Варшавском шоссе, проспект Андропова, Волгоградском проспекте, ул. Люблинская, Рязанском проспекте, шоссе Энтузиастов, проспекте Мира.
Третье транспортное кольцо загружено в районах Марьина Роща, Беговой, Пресненский.
В центре Москвы основные затруднения образовались на Большом Каменном мосту и Боровицкой площади, ул. Балчун и ул. Пятницкая, Москворецкой и Котельнической набережных, ул. Марксистская, ул. Земляной Вал, ул. Яузская, Серебрянической набережной, ул. Новый Арбат,
По прогнозам сервиса, к 10:00 загруженность дорог составит четыре балла.
Агентство «Москва»: последние новости
ЦОДД: Движение на ул. Новый Арбат в сторону области ограничено из-за провала грунта Пешеход пострадал под колесами автобуса на севере Москвы ЦОДД: Количество погибших в ДТП в Москве сократилось в январе-марте на 18,5% - до 88 человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Mitsubishi Lancer трансформируется в кроссовер
Фото обновленной Lada Granta «утекли» в Сеть
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Названы привычки, способные «убить» любой автомобиль3
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение