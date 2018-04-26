Пробки в Москве оцениваются в шесть баллов

Так, на МКАД образовались заторы на северо-западе и Ленинградском шоссе, Волоколамском и Новорижском шоссе, МКАД в районе Чертаново Южное, Бирюлево Западное и Восточное и Симферопольском шоссе, М4, на МКАД в районе Капотни, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Восточное Измалово, Лосиноостровский.

В черте города есть затруднения на Ярославском шоссе, Алтуфьевском шоссе, Дмитровском шоссе, ул. Большая Академическая, Ленинградском шоссе, Можайском шоссе, Кутузовском проспекте, Ленинском проспекте, ул. Профсоюзная, Севастопольском проспекте, Каширском шоссе, проспект Андропова, Волгоградском проспекте, ул. Люблинская, Рязанском проспекте, шоссе Энтузиастов, ул. Большая Черкизовская.

Третье транспортное кольцо загружено в районах Марьина Роща, Беговой, Пресненский, Даниловский.

В центре Москвы основные затруднения образовались на Самотечной эстакаде, ул. Садово-Спасская, ул. Верхняя Радищевская, ул. Яузская, Серебрянической, Гончарной, Кадашевской набережных, ул. Воздвиженка, Боровицкой площади, ул. Бачуг.

По прогнозам сервиса, к 11:00 загруженность дорог составит пять баллов.