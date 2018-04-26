Ещё
Пробки в Москве оцениваются в шесть баллов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пробки в Москве оцениваются в шесть баллов 

Агентство «Москва» 10 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Так, на МКАД образовались заторы на северо-западе и Ленинградском шоссе, Волоколамском и Новорижском шоссе, МКАД в районе Чертаново Южное, Бирюлево Западное и Восточное и Симферопольском шоссе, М4, на МКАД в районе Капотни, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Восточное Измалово, Лосиноостровский.
В черте города есть затруднения на Ярославском шоссе, Алтуфьевском шоссе, Дмитровском шоссе, ул. Большая Академическая, Ленинградском шоссе, Можайском шоссе, Кутузовском проспекте, Ленинском проспекте, ул. Профсоюзная, Севастопольском проспекте, Каширском шоссе, проспект Андропова, Волгоградском проспекте, ул. Люблинская, Рязанском проспекте, шоссе Энтузиастов, ул. Большая Черкизовская.
Третье транспортное кольцо загружено в районах Марьина Роща, Беговой, Пресненский, Даниловский.
В центре Москвы основные затруднения образовались на Самотечной эстакаде, ул. Садово-Спасская, ул. Верхняя Радищевская, ул. Яузская, Серебрянической, Гончарной, Кадашевской набережных, ул. Воздвиженка, Боровицкой площади, ул. Бачуг.
По прогнозам сервиса, к 11:00 загруженность дорог составит пять баллов.
Агентство «Москва»: последние новости
Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП с участием грузовика на юго-востоке Москвы Возможность пользоваться столичными сервисами каршеринга появится у иностранных болельщиков к ЧМ-2018 Перевозки личного транспорта в вагонах-автомобилевозах в РФ выросли в январе-марте на 10% - до 1,5 тыс.
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лимитированную серию Duster Dakar Renauit привезли в РФ
Казахстан закрыл границу с Россией81
В РФ четверть колесных дисков опасны для использования2
Самые популярные «бюджетники» в России1
«АвтоВАЗ» начал выпуск седана Lada Vesta Cross в Ижеске
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение