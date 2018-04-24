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Столичные пробки оцениваются в пять баллов
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Столичные пробки оцениваются в пять баллов 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Так, на МКАД образовались заторы на северо-западе и Ленинградском шоссе, Волоколамском и Новорижском шоссе, МКАД в районе Теплый Стан, Чертаново Южное, Бирюлево Западное и Восточное и Симферопольском шоссе, на МКАД в Лосиноостровском районе.
В черте города есть затруднения на Ярославском шоссе, Алтуфьевском шоссе, Дмитровском шоссе, ул. Большая Академическая, Ленинградском шоссе, Можайском шоссе/Кутузовском проспекте, Мичуринском проспекте, Ленинском проспекте, ул. Профсоюзная, Каширском шоссе, проспект Андропова, Волгоградском проспекте, ул. Люблинская, Рязанском проспекте, шоссе Энтузиастов.
Третье транспортное кольцо загружено в районах Марьина Роща, Беговой, Пресненский, Даниловский.
В центре Москвы основные затруднения образовались на Москворецкой, Садовнической и Серебрянической набережных, ул. Большая Лубянка, проспекте Академика Сахарова, Петровском бульваре, ул. Новый Арбат и набережной Тараса Шевченко, Звенигородском шоссе и ул. Красная Пресня, ул. 1-я Тверская-Ямская, ул. Селезневская, ул. Краснопролетарская.
По прогнозам сервиса, к 9:00 загруженность дорог составит шесть баллов.
Агентство «Москва»: последние новости
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