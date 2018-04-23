«Собирался в Уфу, а разбился в Нефтекамске»: родные выясняют подробности странного ДТП в Башкирии

Днем 22 апреля в Нефтекамске произошло смертельно ДТП. На улице Юбилейной легковушка «Лада-Калина» на полном ходу протаранила дерево. Удар пришелся на правую часть машины и превратил автомобиль в груду металлолома: обе передние двери сложились гармошкой, стекла вылетели. Водитель погиб на месте.

«Гнал больше ста»

По официальной версии дорожных полицейских, отечественная легковушка при повороте налево задела попутный автомобиль ВАЗ двенадцатой модели. После «Калину» отбросило в дерево.

По словам очевидцев, причиной смертельной аварии стало превышение скорости.

— Водитель гнал больше ста километров в час. Рядом была еще одна машина, может, они соревновались. В итоге мужчина за рулем легковушки заметил пешехода, начал тормозить и влетел в дерево, — говорят нефтекамцы. — В любом случае, если бы он соблюдал скоростной режим, всё не закончилось бы так печально.

Кроме того, горожане рассказали, что на участке дороги два пешеходных перехода. И превышать скорость здесь недопустимо.

— Хорошо, что пешеходы не пострадали, всё могло быть еще хуже. Хотя и водителя жаль, — сожалеют местные.

Легковушку отбросило в дерево

«Сынишка остался без папы»

За рулем «Калины» был житель Балтачевского района Ринат. 30-летний мужчина в тот день был абсолютно трезвым и собирался отправиться в Уфу.

— Ринат — нефтяник, работает в столице. В субботу он весь вечер ковырялся в машине, а утром в воскресенье собрался в путь, — рассказала знакомая мужчины Алина (имя изменено. — Прим. ред.). — На работе за пьянку выгоняют. Ринат поэтому за рулем или перед работой никогда не выпивал.

С супругой мужчина был в разводе, но постоянно ухаживал и помогал своему трехлетнему сынишке.

— Он часто забирал его к себе, всё покупал. А в последнее время решил помириться с женой, чтобы снова стать полноценной семьей. Жалко, что его планы так и не воплотились в жизнь, — переживает Алина. — Хорошим был парнем, открытым и добрым. Друзья хорошие.

Хоронить будет мама

По словам Алины, то, что Ринат оказался в Нефтекамске, стало для всех полной неожиданностью.

— В Нефтекамске ни друзей, ни родных у него не было. И Ринат говорил, что едет в Уфу. Зачем он заехал в город, нам непонятно, — делится Алина.

Ринат был опытным водителем, за рулем был с 18 лет. В аварии не попадал, вот только машина в последнее время подводила.

— Он часто ее ремонтировал, к тому же в тот день погода плохая была. Всё это, думаю, и привело к трагедии, — говорит Алина.

Похоронами мужчины займется его мама. После смерти супруга пожилая женщина живет одна. Помогать в хлопотах ей будет родной брат Рината.