Будем задыхаться от жары: только в трети ростовских автобусов летом заработают кондиционеры

На Ростов надвигается летняя жара, а значит, городской общественный транспорт медленно, но верно превращается в «парилки на колесах». В этом году только в трети ростовских автобусов будут работать кондиционеры, и пассажирам снова придется изнывать от духоты в переполненных салонах.

Всего в Ростове работает 436 автобусов большой вместимости, 26 — средней, 876 маршруток, 44 троллейбуса и 34 трамвая.

— Кондиционерами оборудовано 124 автобуса большого класса и 30 трамваев. В маршрутках и троллейбусах они не предусмотрены. Скоро в городе появится еще 76 новых автобусов большого класса — в них тоже будут кондиционеры, — сообщили 161.ru в пресс-службе городской администрации.

Старый городской транспорт спасительными системами для охлаждения оборудовать не будут из-за того, что, по мнению чиновников, происходят конфликты между пассажирами: температура не регулируется, и некоторые жалуются, что в салоне слишком холодно.