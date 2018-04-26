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Будем задыхаться от жары: только в трети ростовских автобусов летом заработают кондиционеры
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Будем задыхаться от жары: только в трети ростовских автобусов летом заработают кондиционеры 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
На Ростов надвигается летняя жара, а значит, городской общественный транспорт медленно, но верно превращается в «парилки на колесах». В этом году только в трети ростовских автобусов будут работать кондиционеры, и пассажирам снова придется изнывать от духоты в переполненных салонах.
Всего в Ростове работает 436 автобусов большой вместимости, 26 — средней, 876 маршруток, 44 троллейбуса и 34 трамвая.
— Кондиционерами оборудовано 124 автобуса большого класса и 30 трамваев. В маршрутках и троллейбусах они не предусмотрены. Скоро в городе появится еще 76 новых автобусов большого класса — в них тоже будут кондиционеры, — сообщили 161.ru в пресс-службе городской администрации.
Старый городской транспорт спасительными системами для охлаждения оборудовать не будут из-за того, что, по мнению чиновников, происходят конфликты между пассажирами: температура не регулируется, и некоторые жалуются, что в салоне слишком холодно.
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