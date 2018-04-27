Между Ростовом и левым берегом 1 мая будут курсировать больше автобусов

В Ростове 1 мая пройдет открытие новой набережной. В этот день между центром города и левым берегом будут курсировать больше автобусов № 39. Схема их движения выглядит так: Центральный Рынок — ул. Московская — ул. Б. Садовая — Ворошиловский мост — ул. Левобережная.

По данным приложения «Транспорт Ростова», обычно на этом маршруте работает только один автобус. Но в праздничный день их будет пять, и перевозить пассажиров они будут с 9:00 до 21:00.

— Кроме того, троллейбусы № 2 и № 22 30 апреля с 21:30 до 1 мая 17:00 будут работать по укороченной схеме до пл. Свободы, — сообщает «Ростовский городской транспорт».

1 мая в новом парке ростовчан и гостей города ждет праздничный концерт, шоу воздушных змеев, выставка пожарных машин и просто возможность оценить по достоинству набережную на левом берегу.