Ростов первым получит автобусы в новом футуристичном кузове 

Ростов-на-Дону станет первым городом, который получит автобусы марки «НефАЗ» в новом кузове с футуристическим дизайном. Об этом сообщает ресурс «Ростовский Городской Транспорт». Ранее с таким кузовом было произведено только два электробуса (один из них представлен на фото). Напомним, что всего автопарк Ростова пополнят 200 автобусов, 50 из которых работают на газомоторном топливе. Первая сотня автобусов марок «МАЗ» и «НефАЗ» уже пришла в город, сейчас идет поставка второй сотни, которая представлена моделями НефАЗ-5299-40-51 и НефАЗ-5299-40-52. Все 200 автобусов низкопольные, оборудованы кондиционерами, системами пожаротушения и видеонаблюдения. Прослужить техника должна как минимум десять лет.