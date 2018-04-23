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В южных районах Волгограда обновят пешеходные переходы
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В южных районах Волгограда обновят пешеходные переходы 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
В Советском и Красноармейском районах Волгограда пройдут восстановительные работы на пешеходных переходах. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, сейчас на объектах, нуждающихся в ремонте, завершаются подготовительные мероприятия и уборка. После этого специалисты приступят к замене освещения, обновлению «зебры». В подземках очистят стены от надписей и грязи. Так, в переходе по улице 39-й Гвардейской в Краснооктябрьском районе уже заменены светильники по всей протяженности.
В настоящее время работы по восстановлению переходов ведутся у станции «Ельшанка». В Красноармейском районе обновят участок на остановке «Судоверфь» и заменят ограждение на путепроводе через Волго-Донской канал. Дорожные службы призывают волгоградцев бережно относиться к городскому имуществу, о фактах вандализма сообщать в администрации района или по телефону «02».
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