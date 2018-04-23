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Жуткий переход на юге Волгограда выгоняет пешеходов на дорогу
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Жуткий переход на юге Волгограда выгоняет пешеходов на дорогу 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
Жители Красноармейского района Волгограда сторонятся единственного на остановке «Судоверфь» пешеходного перехода. По словам горожан, ходить через подземку они не решаются из-за отсутствия там освещения и общей запущенности. Переходить дорогу приходится, нарушая правила дорожного движения. — В Красноармейском районе на остановке «Судоверфь» пешеходного перехода через проезжую часть не предусмотрено, — говорит жительница Волгограда Марина Иванкевич. — Вдоль дороги выставлены ограждения для пешеходов, есть только этот подземный переход. Но лично я не решилась туда спуститься — жуткое зрелище. В основном все перебегают дорогу на перекрестке.
В подтверждение своих слов жительница Волгограда выложила снимки жуткого подземного перехода в социальной сети. Увидев фотографии, волгоградцы подтвердили, что ходить через подземку на «Судоверфи» неприятно из-за гор мусора и отсутствия освещения. Кроме того, говорят горожане, переход часто затоплен водой, поэтому нарушать правила хочешь — не хочешь, а приходится.
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