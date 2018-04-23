Число городских автобусов на улицах упало в 2,5 раза

Число муниципальным автобусов, которые работают на улицах Костромы, за последние 20 лет упало в 2,5 раза, узнал KOSTROMA.TODAY. Подсчеты опубликовали на сайте гордумы.

Оказалось, что на линию в Костроме выходят в среднем 25-27 муниципальных автобусов. В 90-е годы костромичей возили 65-75 автобусов.

Отметим, что при этом общественного транспорта на улицах стало намного больше, чем 20 лет назад, но за счет частников — владельцев маршруток.

Об увеличении числа автобусов речи нет.

Отметим, что в некоторых городах России муниципального транспорта нет вообще — например, в Архангельске. Такой опыт вызывает противоречивые оценки.