В Москве грузовик опрокинулся на две легковушки

На юго-востоке грузовик опрокинулся на две легковые автомашины, погиб один человек, еще один пострадал. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстерных службах.

"На Рязанском проспекте на пересечении с улицей Луховицкой столкнулись грузовик и две легковушки. После ДТП грузовик и один легковой автомобиль перевернулись. Пострадали два человека, один из них погиб", — заявил источник агентства.

По его словам, движение транспорта по Рязанскому проспекту в сторону центра существенно ограничено.

В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что в результате аварии и возгорания автомобиля в Москве погибли четыре человека.