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В Москве грузовик опрокинулся на две легковушки
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В Москве грузовик опрокинулся на две легковушки 

Газета.Ru 56 минут назад
На юго-востоке грузовик опрокинулся на две легковые автомашины, погиб один человек, еще один пострадал. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстерных службах.
"На Рязанском проспекте на пересечении с улицей Луховицкой столкнулись грузовик и две легковушки. После ДТП грузовик и один легковой автомобиль перевернулись. Пострадали два человека, один из них погиб", — заявил источник агентства.
По его словам, движение транспорта по Рязанскому проспекту в сторону центра существенно ограничено.
В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.
Ранее сообщалось, что в результате аварии и возгорания автомобиля в Москве погибли четыре человека.
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