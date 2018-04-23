130 югорчан имели водительские удостоверения без медицинского разрешения 

Окружная прокуратура проверила югорчан, состоящих на учете с диагнозами алкогольная или наркотическая зависимость, на наличие водительских удостоверений.
Выяснилось, что 130 человек управляли автотранспортными средствами без медицинского разрешения. Водители с алкоголизмом или наркозависимостью создают реальную угрозу безопасности дорожного движения.
В связи с этим прокуроры направили в суды административные исковые заявления о прекращении действия права на управление транспортными средствами в отношении данных граждан.
Так, в Нижневартовске 28 водителей лишены прав управления транспортном по решению суда. Все они имеют наркотическую зависимость.
Водителям, лишенным прав, нужно сдать свои водительские удостоверения в подразделения ГИБДД региона.