130 югорчан имели водительские удостоверения без медицинского разрешения

Окружная прокуратура проверила югорчан, состоящих на учете с диагнозами алкогольная или наркотическая зависимость, на наличие водительских удостоверений.

Выяснилось, что 130 человек управляли автотранспортными средствами без медицинского разрешения. Водители с алкоголизмом или наркозависимостью создают реальную угрозу безопасности дорожного движения.

В связи с этим прокуроры направили в суды административные исковые заявления о прекращении действия права на управление транспортными средствами в отношении данных граждан.

Так, в Нижневартовске 28 водителей лишены прав управления транспортном по решению суда. Все они имеют наркотическую зависимость.