Пьяные школьницы перевернулись на мотоцикле в Красноярском крае

13‐летние школьницы пострадали в результате ДТП в городе Иланском Красноярского края. Мотоцикл «Урал» с боковым прицепом, на котором катались подростки, перевернулся в гаражном массиве. Об этом сообщила «Телекомпания ТВК» со ссылкой на пресс‐службу регионального ГИБДД

За рулем мотоцикла был 22-летний

местный житель без водительских прав. Его юные пассажирки находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Одной из девушек потребовалась госпитализация.

В отношении водителя мотоцикла составлено несколько протоколов, в том числе за неиспользование экипировки. Установлено, что мотоцикл не был зарегистрирован и застрахован, а его эксплуатация была запрещена

из-за неисправного состояния. Молодому человеку грозят штрафы на сумму более 19 тысяч рублей.

Также органами решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетних к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

В Сети активно обсуждают снимок, сделанный двумя школьницами в храме Челябинска. На фото девочка прикуривает сигарету от зажженных в храме свечей.