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Пьяные школьницы перевернулись на мотоцикле в Красноярском крае
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Пьяные школьницы перевернулись на мотоцикле в Красноярском крае 

360tv.ru 49 минут назад
Фото: 360tv.ru
13‐летние школьницы пострадали в результате ДТП в городе Иланском Красноярского края. Мотоцикл «Урал» с боковым прицепом, на котором катались подростки, перевернулся в гаражном массиве. Об этом сообщила «Телекомпания ТВК» со ссылкой на пресс‐службу регионального ГИБДД.
За рулем мотоцикла был  22-летний
местный житель без водительских прав. Его юные пассажирки находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Одной из девушек потребовалась госпитализация.
В отношении водителя мотоцикла составлено несколько протоколов, в том числе за неиспользование экипировки. Установлено, что мотоцикл не был зарегистрирован и застрахован, а его эксплуатация была запрещена
из-за  неисправного состояния. Молодому человеку грозят штрафы на сумму более 19 тысяч рублей.
Также органами решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетних к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
В Сети активно обсуждают снимок, сделанный двумя школьницами в храме Челябинска. На фото девочка прикуривает сигарету от зажженных в храме свечей.
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