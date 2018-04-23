В Красноярском крае пьяные 13-летние школьницы перевернулись на мотоцикле

В Иланском районе (Красноярский край) пьяные 13-летние школьницы перевернулись на мотоцикле вместе с 19-летним водителей. Обстоятельства ДТП выясняют дорожные полицейские.

На данный момент известно, что парень на «Урале» без защитного шлема и водительского удостоверения катал школьниц возле гаражей. Не справившись с управлением, он опрокинул транспорт. Одну девочку госпитализировали, вторая отделалась ушибами.

Полицейские установили, что школьницы были в состоянии алкогольного опьянения. Их родителям грозит административная ответственность. В отношении водителя мотоцикла составили несколько административных материалов: за управление неисправного транспорта, без документов, и не имея мотошлема. Кроме этого, парень будет отвечать за то, что не выполнил обязанности при ДТП. Ему придётся заплатить штраф более 19 тысяч рублей.