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В Красноярском крае пьяные 13-летние школьницы перевернулись на мотоцикле
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В Красноярском крае пьяные 13-летние школьницы перевернулись на мотоцикле 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Иланском районе (Красноярский край) пьяные 13-летние школьницы перевернулись на мотоцикле вместе с 19-летним водителей. Обстоятельства ДТП выясняют дорожные полицейские.
На данный момент известно, что парень на «Урале» без защитного шлема и водительского удостоверения катал школьниц возле гаражей. Не справившись с управлением, он опрокинул транспорт. Одну девочку госпитализировали, вторая отделалась ушибами.
Полицейские установили, что школьницы были в состоянии алкогольного опьянения. Их родителям грозит административная ответственность. В отношении водителя мотоцикла составили несколько административных материалов: за управление неисправного транспорта, без документов, и не имея мотошлема. Кроме этого, парень будет отвечать за то, что не выполнил обязанности при ДТП. Ему придётся заплатить штраф более 19 тысяч рублей.
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