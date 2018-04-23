Дорожные работы ограничат движение по семи федеральным трассам Ленобласти

Движение по семи трассам 47 региона будет ограничено 23 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия:

-км 12-14 ограничение скорости движения в направлении СПб с 11:00 до 20:00, очистка РП;

-км 12-22 ограничение скорости движения в обоих направлениях с 11:00 до 20:00, подметание ПЧ;

-км 22 ограничение скорости движения в обоих направлениях с 11:00 до 20:00, ликвидация деформации дор.покрытия.

М-10 «Россия» Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург:

-км 629 ограничение скорости движения в направлении СПб с 11:00 до 20:00, промазка трещин на ПЧ битумной мастикой;

-км 610-674 ограничение скорости движения в сторону Москвы с 11:00 до 20:00, мойка буферов.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой:

— км 4-5 подъезд №2 к г. Выборг ограничение скорости движения в сторону Финляндии с 10:00 до 15:00, очистка тротуаров;

— км 65-68 ограничение скорости движения в сторону Выборга с 11:00 до 20:00, заливка швов;

— км 93-98 ограничение скорости движения в сторону СПб с 11:00 до 20:00, заливка швов.

А-181 «Выборг –Светогорск»:

— км 28-30 ограничение скорости движения в оба направления с 11:00 до 20:00, реверсивное движение, ликвидация деформации а/б покрытия;

— км 30-31 ограничение скорости движения в оба направления с 11:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 40-41 ограничение скорости движения в оба направления с 11:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 9-25 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;

— км 50-51 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;

— км 25-27 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 27-29 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, установка праздничных баннеров.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора:

— км 34 — 64 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций покрытия (выборочно).

Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Белоруссия:

— км 46 — 53 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций покрытия (выборочно);

— км 82 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, ремонт МБО.