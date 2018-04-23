Перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах-автомобилевозах в I квартале 2018 года выросли на 10%

Самыми популярными маршрутами перевозок автомобилей и мотоциклов пассажиров в специализированных вагонах поездов дальнего следования стали Москва — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Адлер, Москва — Адлер и Москва — Хельсинки. Специальный вагон включается в состав поезда по предварительным заявкам и одновременно может перевозить от 3 до 5 автомобилей в зависимости от их габарита или 8 мотоциклов. Внутри вагон оборудован специальными приспособлениями для крепления автомобилей, а также системами пожарной и охранной сигнализации. В парке АО «ФПК» в настоящее время 13 вагонов-автомобилевозов. Заявку на перевозку автомобиля пассажиры могут оформить на сайте ОАО «РЖД» , а документы на перевозку автомобиля — в специализированных билетных кассах АО «ФПК». Напомним, услуга действует с 2012 года. Сегодня вагоны-автомобилевозы включаются в состав регулярных поездов по восьми маршрутам: Москва — Казань, Москва — Адлер, Санкт-Петербург — Адлер, Москва — Санкт-Петербург, Москва — Петрозаводск, Москва — Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону — Адлер и Москва — Хельсинки.