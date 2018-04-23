В Похвистнево поезд отрезал мужчине голову и ноги

В воскресенье, 22 апреля, в 18:15 на шестом пути железнодорожной станции Похвистнево обнаружено тело 70-летнего мужчины с признаками травмирования поездом, сообщает volga.news со ссылкой на помощника Куйбышевского транспортного прокурора Юлию Макова.

По предварительным данным, у мужчины отрезало голову и ноги — тело находилось в колее, а голова и ноги по разные стороны рельс. Возможно, погибший пытался пролезть под составом, когда поезд тронулся.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, и поезд, под которым погиб мужчина.

По факту смертельного происшествия на железной дороге проводится проверка, ход которой находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.