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В Похвистнево поезд отрезал мужчине голову и ноги
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В Похвистнево поезд отрезал мужчине голову и ноги 

АиФ-Самара 39 минут назад
Фото: АиФ-Самара
В воскресенье, 22 апреля, в 18:15 на шестом пути железнодорожной станции Похвистнево обнаружено тело 70-летнего мужчины с признаками травмирования поездом, сообщает volga.news со ссылкой на помощника Куйбышевского транспортного прокурора Юлию Макова.
По предварительным данным, у мужчины отрезало голову и ноги — тело находилось в колее, а голова и ноги по разные стороны рельс. Возможно, погибший пытался пролезть под составом, когда поезд тронулся.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, и поезд, под которым погиб мужчина.
По факту смертельного происшествия на железной дороге проводится проверка, ход которой находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.
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