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Автомобиль насмерть сбил 13-летнего школьника в Вологде
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Автомобиль насмерть сбил 13-летнего школьника в Вологде 

Вести.Ru 47 минут назад
Фото: Вести.Ru
Авария, которая попала в объектив автомобильного регистратора, произошла днем в среду, 25 апреля, на пересечении Пошехонского шоссе и Ярославской улицы в Вологде.
Мальчик попытался пересечь дорогу на самокате, по какой-то причине проигнорировав запрещающий сигнал светофора, горевший для пешеходов. Водители левого и среднего ряда имели возможность видеть ребенка и дождаться, пока он проедет.
Женщина 1987 года рождения, управлявшая автомобилем Ford Focus, не сумела своевременно заметить школьника и сбила его. От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП. Полиция изучает обстоятельства произошедшего ЧП.
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