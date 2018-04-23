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Школьник пострадал в аварии в Вологде
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Школьник пострадал в аварии в Вологде 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Авария произошла на перекрестке Карла Маркса — Северная в пятницу. Травмы получил 12-летний мальчик.
Как сообщили в городском отделе ГИБДД, столкнулись ВАЗ-21093 и автобус ЛИАЗ. По предварительной версии, 50-летний водитель легковушки двигался по кольцу, не занял правильное положение, в результате произошло столкновение с общественным транспортом.
На месте ДТП мальчик, который был пассажиром ВАЗа от госпитализации отказался, однако позднее обратился в детский травмпункт. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга и отправили на больничный.
В этот же день в 08.20 под колеса иномарки угодил 50-летний мужчина. Он переходил проезжую часть на Чернышевского, 108 по зебре. Дорогу ему не уступил 53-летний водитель «Митсубиси Аутлендер». Приехавшие на место происшествия врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки. Его госпитализировали.
Всего за выходные в Вологде произошло 28 ДТП с материальным ущербом. 5 водителей попались в нетрезвом состоянии. Один из них совершил данное нарушение не впервые, за что ему грозит уголовная ответственность.
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