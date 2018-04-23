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В Мосгордуме предложили обязать мотоциклистов ездить в одежде со светоотражающими элементами
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В Мосгордуме предложили обязать мотоциклистов ездить в одежде со светоотражающими элементами 

Агентство «Москва» 1 час назад
С такой инициативой выступил заместитель председателя комиссии столичного парламента по безопасности Андрей Шибаев. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».
«Не так давно пешеходов обязали носить одежду со светоотражающими элементами в темное время суток вне населенных пунктов при движении по проезжей части, а также водителей автомобилей, если они находятся на дороге или обочине в темное время суток. Мне кажется, что это хорошая инициатива, и стоит внести изменения в правила дорожного движения, которые сделают светоотражающие элементы обязательными в экипировке мотоциклистов. Это нормальная мировая практика, где в одежде мотоциклистов есть специальные светоотражающие элементы», — сказал А. Шибаев.
Согласно правилам дорожного движения, в настоящее время при движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости велосипедистам и водителям мопедов рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями других транспортных средств. Кроме того такие рекомендации направлены в адрес пешеходов, которые передвигаются по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Что касается обязательных требований к наличию предметов со световозвращающими элементами, то их предъявляют к пешеходам при передвижении вне населенных пунктов, а также автомобилистам. Последние обязаны иметь в машине светоотражающий жилет, который необходимо надевать в темное время суток вне города, при выходе на неосвещенную трассу.
Согласно кодексу об административных правонарушениях РФ, нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере 500 руб.
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