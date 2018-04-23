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Восемь автомобилей протаранил пьяный водитель грузовика в Нижнем
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Восемь автомобилей протаранил пьяный водитель грузовика в Нижнем 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось в Сормовском районе Нижнего Новгорода 22 апреля, в воскресенье.
Информация об этом опубликована на страничке группы Инцидент Нижний Новгород в одной из социальных сетей.
«На улице Мокроусова в Сормовском районе пьяный водитель грузовика устроил массовое ДТП.
По предварительной информации, сильно пьяный водитель «ГАЗона», протаранил восемь припаркованных автомобилей», — говорится в сообщении.
Агентство новостей Newsroom24 уточняет обстоятельства происшествия.
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