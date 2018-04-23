Восемь автомобилей протаранил пьяный водитель грузовика в Нижнем

Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось в Сормовском районе Нижнего Новгорода 22 апреля, в воскресенье.

Информация об этом опубликована на страничке группы Инцидент Нижний Новгород в одной из социальных сетей.

«На улице Мокроусова в Сормовском районе пьяный водитель грузовика устроил массовое ДТП.

По предварительной информации, сильно пьяный водитель «ГАЗона», протаранил восемь припаркованных автомобилей», — говорится в сообщении.

Агентство новостей Newsroom24 уточняет обстоятельства происшествия.