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В отношении нарушителя ПДД в Приморье стражи порядка применили табельное оружие
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В отношении нарушителя ПДД в Приморье стражи порядка применили табельное оружие 

Primpress 45 минут назад
Фото: Primpress
В Уссурийске сотрудники полиции организовали преследование автомобиля Nissan Sunny, водитель которого нарушил Правила дорожного движения, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Уссурийску.
После выстрелов по колесам в районе дома №4 на улице Целинной иномарка совершила столкновение с двумя патрульными автомобилями и остановилась. Водителем оказался ранее судимый житель Михайловского района. Он управлял транспортным средством, не имея водительского удостоверения. Обучения в автошколе он также не проходил.
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