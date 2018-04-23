В отношении нарушителя ПДД в Приморье стражи порядка применили табельное оружие

В Уссурийске сотрудники полиции организовали преследование автомобиля Nissan Sunny, водитель которого нарушил Правила дорожного движения, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Уссурийску.

После выстрелов по колесам в районе дома №4 на улице Целинной иномарка совершила столкновение с двумя патрульными автомобилями и остановилась. Водителем оказался ранее судимый житель Михайловского района. Он управлял транспортным средством, не имея водительского удостоверения. Обучения в автошколе он также не проходил.