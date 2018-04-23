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В Подмосковье фура столкнулась с легковым автомобилем
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В Подмосковье фура столкнулась с легковым автомобилем 

Говорит Москва 1 час назад
Один человек госпитализирован с тяжелыми травмами.
Авария произошла в Наро-Фоминске накануне вечером на автодороге Руза-Старая — Руза.
Обстоятельства выясняются, передаёт РЕН ТВ.
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