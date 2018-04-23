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Россияне перестают интересоваться вождением
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Россияне перестают интересоваться вождением 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
В 2017 году водительские права получили лишь 1,33 млн россиян. Это самый низкий показатель за последние 8 лет. При этом, согласно статистике ГИБДД, за 2016 год право управления транспортными средствами получили 2 млн человек.
Из 1,33 млн человек 1,07 млн получили права категории В, это 80% всех выданных удостоверений. Отметим, что за период с 2010 по 2013 годы водительские удостоверения получали 2,1 — 2,3 млн граждан. Самым плодовитым стал 2014 год, в который 2,46 млн россиян стали водителями. Но в 2015 году ситуация изменилась — резкий рост сменился падением до 1,87 млн  Как отметили специалисты аналитического агентства «Автостат», снижение выдачи водительских удостоверений в стране происходит на фоне роста российского автопарка, который по состоянию на начало 2018 года превысил 50 млн единиц. Читайте статью на QutoЧитайте также:Старые автобусы запретили, а новых у России нетМашины простых русских предложено выдворить из МосквыШтраф за остановку на проезжей части предложено пересмотреть
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