Россияне перестают интересоваться вождением

В 2017 году водительские права получили лишь 1,33 млн россиян. Это самый низкий показатель за последние 8 лет. При этом, согласно статистике ГИБДД , за 2016 год право управления транспортными средствами получили 2 млн человек.

Из 1,33 млн человек 1,07 млн получили права категории В, это 80% всех выданных удостоверений. Отметим, что за период с 2010 по 2013 годы водительские удостоверения получали 2,1 — 2,3 млн граждан. Самым плодовитым стал 2014 год, в который 2,46 млн россиян стали водителями. Но в 2015 году ситуация изменилась — резкий рост сменился падением до 1,87 млн Как отметили специалисты аналитического агентства «Автостат», снижение выдачи водительских удостоверений в стране происходит на фоне роста российского автопарка, который по состоянию на начало 2018 года превысил 50 млн единиц. Читайте статью на QutoЧитайте также:Старые автобусы запретили, а новых у России нетМашины простых русских предложено выдворить из МосквыШтраф за остановку на проезжей части предложено пересмотреть