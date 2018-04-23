Производство Lada Vesta приостановили в Ижевске из-за нижегородского поставщика 

Сорвал производственный процесс нижегородский «Автокомпонент», не выполнивший контракт на поставку комплектующих, не предупредив производителя автомобилей об этом, сообщала пресс-служба АВТОВАЗа.
«LADA Ижевский автомобильный завод вынужден приостановить производство автомобилей семейства LADA Vesta. Причина остановки — неожиданное невыполнение нижегородским поставщиком компанией «Автокомпонент» контракта на поставку комплектующих, о чем завод не был предупреждено заранее», — говорилось в сообщении. !7 апреля завод отменил рабочую смену и не собрал полностью 285 автомобилей LADA Vesta из-за отсутствия топливных баков.
В настоящее время выпуск автомобилей возобновлен.