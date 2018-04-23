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Новый проезд появится в районе Эгершельда во Владивостоке
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Новый проезд появится в районе Эгершельда во Владивостоке 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Во Владивостоке рассматривают предложение нового альтернативного проезда в районе Эгершельда, сообщает PRIMPRESS.
Специалисты планируют соединить улицу Станюковича с Лейтенанта Шмидта и дальнейшим выходом на улицу Авраменко. В данный момент идет разработка автомобильного и пешеходного движения этого участка, а также подготовка документов.
Сообщается, что новый проезд будет доступен только легковым автомобилям, для большегрузов движение строго запрещено. Движение через арку жилых домов будет регулироваться дорожными знаками.
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