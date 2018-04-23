Новый проезд появится в районе Эгершельда во Владивостоке

Во Владивостоке рассматривают предложение нового альтернативного проезда в районе Эгершельда, сообщает PRIMPRESS.

Специалисты планируют соединить улицу Станюковича с Лейтенанта Шмидта и дальнейшим выходом на улицу Авраменко. В данный момент идет разработка автомобильного и пешеходного движения этого участка, а также подготовка документов.

Сообщается, что новый проезд будет доступен только легковым автомобилям, для большегрузов движение строго запрещено. Движение через арку жилых домов будет регулироваться дорожными знаками.