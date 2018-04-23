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В Сосновом Бору объявили войну автохламу
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В Сосновом Бору объявили войну автохламу 

Ivyborg.ru 1 час назад
Если ваша машина не на ходу, если вы не пользуетесь ей по каким-либо причинам, уберите её в гараж, на стоянку или продайте. Комиссия по брошенному и разукомплектованному транспорту предупреждает — автохламу не место в городе.
Администрация Соснового Бора уже не первый год борется с автохламом. 20 апреля комиссия по работе с брошенным и разукомплектованным автотранспортом, в состав которой входят представители администрации и правоохранительных органов, совершила очередной выезд, в рамках которого были вынесены последние предупреждения владельцам ряда автомобилей брошенных хозяевами на произвол судьбы.
Комиссия посетила следующие адреса: Пр. Героев, д. 64, автомобиль марки Opel Vectra, цвет кузова синий, государственный регистрационный знак С 571 СТ 47; ул. Кр. Форты, д. 18, автомобиль марки Wolkswagen Jetta, цвет кузова синий, государственный регистрационный знак У 955 РО 78; д. 61а, автомобиль марки Chery А15, цвет кузова черный, государственный регистрационный знак У 541 ЕС 47; ул. Комсомольская, д. 25, автомобиль марки Opel Vectra, цвет кузова вишневый, государственный регистрационный знак У 136 КМ 67; Ул. Ленинская, д. 3, автомобиль марки Opel Astra, государственный регистрационный знак В 164 ТО 47.
На данные автомобили уже вывешивались предупреждения о необходимости привести их в порядок или утилизировать, которые владельцы машин проигнорировали. Поэтому комиссия составила акты о признании машин разукомплектованными и брошенными. Если в течение 14 дней владельцы самостоятельно не уберут автомобили, их переместят на специальную стоянку, откуда забрать своего «железного коня» можно будет, лишь оплатив стоимость услуг по перемещению и хранению
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