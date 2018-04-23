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В Саратове пьяный слесарь всю ночь катался на угнанном автомобиле
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В Саратове пьяный слесарь всю ночь катался на угнанном автомобиле 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
В Кировском районе Саратова в субботу, 21 апреля, правоохранители задержали гражданина, угнавшего автомобиль.
Как сообщили «Новостям Саратова» в ГУ МВД, сотрудники ГИБДД остановили подозрительный автомобиль около 4 часов утра у дома № 33 по улице Антонова. В автомобиле «Шевроле Авео» пьяный 63-летний саратовец. А принадлежала иномарка 44-летнему мужчине. Как удалось выяснить инспекторам, угонщик трудится слесарем на СТО. Машину угнали около 23.30 с улицы Городской, 11/13, где и находится станция техобслуживания.
Всю ночь пьяный слесарь катался на угнанной машине по Саратову, пока не попался дорожным полицейским.
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