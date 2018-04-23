Под Тольятти молодая женщина ранена выстрелом из травматического оружия

По предварительным данным у пострадавшей было открытое ранение грудной клетки. Для нее была вызвана «скорая». Прибывшие врачи тольяттинской службы «03» оказали женщине помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение.