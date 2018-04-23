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Под Тольятти молодая женщина ранена выстрелом из травматического оружия
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Под Тольятти молодая женщина ранена выстрелом из травматического оружия 

Волга Ньюс 1 час назад
По предварительным данным у пострадавшей было открытое ранение грудной клетки. Для нее была вызвана «скорая». Прибывшие врачи тольяттинской службы «03» оказали женщине помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение.
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