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В Китае при столкновении фуры и легковушки погибли семь человек
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В Китае при столкновении фуры и легковушки погибли семь человек 

РИА Новости 1 час назад
ПЕКИН, 23 апр — РИА Новости. Семь человек погибли, двое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с фурой в городе центрального подчинения Чунцин в центральной части Китая, говорится в сообщении дорожно-транспортной полиции города.
ДТП произошло в понедельник утром в 06.10 по местному времени (01.10 мск) в районе Шапинба. Легковой автомобиль врезался в ехавшую впереди него фуру.
В результате столкновения по меньшей мере семь пассажиров автомобиля погибли, ещё двое пострадали.
К настоящему моменту пострадавшие госпитализированы, причина происшествия выясняется.
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