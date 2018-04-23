Три человека пострадали в столкновении микроавтобуса с фурой на Южном Урале

Авария с участием микроавтобуса, грузовика и легкового автомобиля произошла в Пластовском районе, пострадали три человека, сообщают в УГИБДД по Челябинской области.

ДТП зафиксировали на дороге Южноуральск — Магнитогорск 22 апреля в 17:45. По данным сотрудников Госавтоинспекции, микроавтобус Ford Transit под управлением 33-летнего водителя выехал на встречную полосу, по которой в это время двигалась фура. После столкновения с грузовиком Ford задел ещё легковой Volkswagen Tiguan.

«В результате ДТП водитель и пассажир 1985 г.р. автомобиля Ford были госпитализированы, второй пассажир микроавтобуса, мужчина 1996 г.р. получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение», — пояснили в ведомстве.

Отметим, что на днях столкновение легкового автомобиля с грузовиком на трассе в соседней Курганской области унесло жизни водителя и его пассажирки.