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Три человека пострадали в столкновении микроавтобуса с фурой на Южном Урале
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Три человека пострадали в столкновении микроавтобуса с фурой на Южном Урале 

АиФ 42 минуты назад
Фото: АиФ
Авария с участием микроавтобуса, грузовика и легкового автомобиля произошла в Пластовском районе, пострадали три человека, сообщают в УГИБДД по Челябинской области.
ДТП зафиксировали на дороге Южноуральск — Магнитогорск 22 апреля в 17:45. По данным сотрудников Госавтоинспекции, микроавтобус Ford Transit под управлением 33-летнего водителя выехал на встречную полосу, по которой в это время двигалась фура. После столкновения с грузовиком Ford задел ещё легковой Volkswagen Tiguan.
«В результате ДТП водитель и пассажир 1985 г.р. автомобиля Ford были госпитализированы, второй пассажир микроавтобуса, мужчина 1996 г.р. получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение», — пояснили в ведомстве.
Отметим, что на днях столкновение легкового автомобиля с грузовиком на трассе в соседней Курганской области унесло жизни водителя и его пассажирки.
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