Пять человек погибли в ДТП в центральной части Индии 

Нью-Дели, 23 апреля /Синьхуа/ — Два автомобиля столкнулись лоб в лоб и загорелись в штате Мадхья-Прадеш в центральной части Индии, в результате погибли по меньшей мере пять человек. Об этом сообщила в понедельник местная полиция.
Авария произошла на национальном шоссе номер 146 вблизи Бангрода, расположенного в 300 км от административного центра штата — города Бхопал.
"Вследствие столкновения оба автомобиля загорелись. Пять человек не успели выбраться из машин и обгорели до неузнаваемости", — сказал сотрудник полиции, добавив, что тела были отправлены на вскрытие.
Очевидцы сообщили полицейским, что оба автомобиля двигались на высокой скорости.
Полиция начала расследование инцидента.
В Индии часто происходят ДТП из-за безответственного вождения, плохого состояния дорог и транспортных средств. —0—