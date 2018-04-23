Ещё
Пять человек погибли в ДТП в центральной части Индии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пять человек погибли в ДТП в центральной части Индии 

ИА Синьхуа 44 минуты назад
Нью-Дели, 23 апреля /Синьхуа/ — Два автомобиля столкнулись лоб в лоб и загорелись в штате Мадхья-Прадеш в центральной части Индии, в результате погибли по меньшей мере пять человек. Об этом сообщила в понедельник местная полиция.
Авария произошла на национальном шоссе номер 146 вблизи Бангрода, расположенного в 300 км от административного центра штата — города Бхопал.
"Вследствие столкновения оба автомобиля загорелись. Пять человек не успели выбраться из машин и обгорели до неузнаваемости", — сказал сотрудник полиции, добавив, что тела были отправлены на вскрытие.
Очевидцы сообщили полицейским, что оба автомобиля двигались на высокой скорости.
Полиция начала расследование инцидента.
В Индии часто происходят ДТП из-за безответственного вождения, плохого состояния дорог и транспортных средств. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Автобус с китайскими туристами попал в ДТП в Японии, среди китайцев никто серьезно не пострадал На юге Китая перевернулись две драконовые лодки, 17 человек погибли 21 человек погиб в результате падения грузовика с моста в Индии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Mitsubishi Lancer трансформируется в кроссовер
Фото обновленной Lada Granta «утекли» в Сеть
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Названы привычки, способные «убить» любой автомобиль3
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение