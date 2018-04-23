Пять человек погибли в ДТП в центральной части Индии

Нью-Дели, 23 апреля / Синьхуа / — Два автомобиля столкнулись лоб в лоб и загорелись в штате Мадхья-Прадеш в центральной части Индии, в результате погибли по меньшей мере пять человек. Об этом сообщила в понедельник местная полиция.

Авария произошла на национальном шоссе номер 146 вблизи Бангрода, расположенного в 300 км от административного центра штата — города Бхопал.

"Вследствие столкновения оба автомобиля загорелись. Пять человек не успели выбраться из машин и обгорели до неузнаваемости", — сказал сотрудник полиции, добавив, что тела были отправлены на вскрытие.

Очевидцы сообщили полицейским, что оба автомобиля двигались на высокой скорости.

Полиция начала расследование инцидента.

В Индии часто происходят ДТП из-за безответственного вождения, плохого состояния дорог и транспортных средств. —0—