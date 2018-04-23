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Зимник Азовы — Теги закрыт до следующего сезона
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Зимник Азовы — Теги закрыт до следующего сезона 

ИА Север-Пресс 45 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
На Ямале участок зимней дороги Азовы — Теги закрыт до следующего зимнего сезона. Проезд по другим зимникам регионального значения открыт.
По дороге Лабытнанги — Мужи — Азовы открыто движение для полноприводных автомобилей массой до 30 тонн.
На дороге Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале разрешено движение для полноприводных транспортных средств массой до 20 тонн.
Остальные два автозимника работают в дневном и ночном режимах. Дорога Салехард — Надым с 08:00 до 20:00 открыта для движения транспорта общей массой до 3,5 тонн, с 20:00 до 08:00 разрешено движение машин общей массой до 30 тонн.
Дорога Уренгой — Красноселькуп с 08:00 до 20:00 открыта для движения полноприводных автомобилей общей массой до 3,5 тонн, с 20:00 до 08:00 разрешено движение для всех видов транспорта общей массой от 3,5 до 30 тонн, — сообщает пресс-служба главы региона.
Напомним, в прошлом году все зимние автодороги регионального значения закрылись 1 мая.
Вся оперативная информация о работе сезонных дорог по ссылке http://sever-press.ru/zimniki-yamala.
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