Машины всмятку: два жителя Тюмени погибли в ДТП в Мишкинском районе 

В Мишкинском районе в дорожной аварии погибли два человека. По предварительной информации областной ГИБДД, 21 апреля около 8 утра на 172 километре автодороги «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск 31-летний житель Тюмени на автомобиле Mitsubushi Outlander не справился с управлением и выехал на обочину, а после автомобиль понесло на встречную полосу. Там машина врезалась в автомобиль Isuzu.
— Вторым автомобилем управлял 33-летний житель Челябинской области. В результате происшествия водитель автомобиля Mitsubushi Outlander и пассажир этого же автомобиля — 26-летняя девушка от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля Isuzu госпитализирован в медицинское учреждение. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, — сообщает отделение пропаганды БДД Управления ГИБДД УМВД России по Курганской области.
Машину выбросило на встречку