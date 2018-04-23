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Машины всмятку: два жителя Тюмени погибли в ДТП в Мишкинском районе
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Машины всмятку: два жителя Тюмени погибли в ДТП в Мишкинском районе 

45.ru 41 минуту назад
Фото: 45.ru
В Мишкинском районе в дорожной аварии погибли два человека. По предварительной информации областной ГИБДД, 21 апреля около 8 утра на 172 километре автодороги «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск 31-летний житель Тюмени на автомобиле Mitsubushi Outlander не справился с управлением и выехал на обочину, а после автомобиль понесло на встречную полосу. Там машина врезалась в автомобиль Isuzu.
— Вторым автомобилем управлял 33-летний житель Челябинской области. В результате происшествия водитель автомобиля Mitsubushi Outlander и пассажир этого же автомобиля — 26-летняя девушка от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля Isuzu госпитализирован в медицинское учреждение. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, — сообщает отделение пропаганды БДД Управления ГИБДД УМВД России по Курганской области.
Машину выбросило на встречку
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