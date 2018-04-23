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Водитель «Тойоты» скрылся после ДТП на Советском шоссе: пострадала девушка
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Водитель «Тойоты» скрылся после ДТП на Советском шоссе: пострадала девушка 

ngs.ru 38 минут назад
Фото: ngs.ru
Днём 23 апреля на Советском шоссе в Новосибирском районе области столкнулись автомобили Toyota Ist и Toyota Corona — после ДТП водитель одной из машин скрылся с места происшествия, а девушке за рулём другой машины понадобилась медицинская помощь.
Авария случилась в 13:00 недалеко от остановки «Красный Восток».
«В Toyota Ist двигалась девушка в правом ряду со стороны Петухова в сторону Васхнила. Девушка говорит, ничего не поняла, просто удар, машину развернуло, она остановилась и вышла из машины в шоке. Водитель «Тойоты Короны» сел в машину и скрылся вскоре после ДТП. Водитель «Короны» стал перестраиваться со среднего ряда в правый и ударил «Ист». «Ист» улетел на правый поребрик, а «Корону» развернуло полностью и правым боком он влетел в отбойник, два раза ударился и проехал задом 35 метров», — описали происшествие аварийные комиссары «Автоспас».
По информации аваркомов, водительницу Toyota Ist увезли врачи скорой помощи. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД.
Утром стало известно известно, что на автодороге Р-256 под Новосибирском столкнулись рейсовый автобус и грузовой Nissan — после столкновения грузовик перевернулся.
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