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В России могут появиться проблемы со школьными автобусами
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В России могут появиться проблемы со школьными автобусами 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
С середины июля в силу вступают обновления в законе, которые предполагают, что возраст автобусов для перевозки детей не может превышать десяти лет. В соответствии с этим в стране могут возникнуть некоторые сложности.
Согласно отечественной аналитической компании, возраст большей части автобусов в России превышает десять лет. Однако, специалисты отмечают, что это решение необходимое, так как направлено на повышение порога безопасности при транспортировке детей. Ведь статистика показывает, что очень часто причиной дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов является их неисправность и исчерпанный эксплуатационный ресурс.
В прошлом году количество аварий с участием школьных автобусов уменьшилось на полтора процента. Всего было зафиксировано шестьсот девяноста четыре случая. В результате этих ДТП погибло тринадцать детей. Отметим, что в конце прошлого года сотрудники ГИБДД оценили качество перевозок пассажиров автобусами. Всего было зафиксировано около двухсот сорока восьми случаев эксплуатации автобусов с техническими неисправностями.
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