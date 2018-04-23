В России могут появиться проблемы со школьными автобусами 

С середины июля в силу вступают обновления в законе, которые предполагают, что возраст автобусов для перевозки детей не может превышать десяти лет. В соответствии с этим в стране могут возникнуть некоторые сложности.
Согласно отечественной аналитической компании, возраст большей части автобусов в России превышает десять лет. Однако, специалисты отмечают, что это решение необходимое, так как направлено на повышение порога безопасности при транспортировке детей. Ведь статистика показывает, что очень часто причиной дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов является их неисправность и исчерпанный эксплуатационный ресурс.
В прошлом году количество аварий с участием школьных автобусов уменьшилось на полтора процента. Всего было зафиксировано шестьсот девяноста четыре случая. В результате этих ДТП погибло тринадцать детей. Отметим, что в конце прошлого года сотрудники ГИБДД оценили качество перевозок пассажиров автобусами. Всего было зафиксировано около двухсот сорока восьми случаев эксплуатации автобусов с техническими неисправностями.