В России могут появиться проблемы со школьными автобусами

С середины июля в силу вступают обновления в законе, которые предполагают, что возраст автобусов для перевозки детей не может превышать десяти лет. В соответствии с этим в стране могут возникнуть некоторые сложности.

Согласно отечественной аналитической компании, возраст большей части автобусов в России превышает десять лет. Однако, специалисты отмечают, что это решение необходимое, так как направлено на повышение порога безопасности при транспортировке детей. Ведь статистика показывает, что очень часто причиной дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов является их неисправность и исчерпанный эксплуатационный ресурс.