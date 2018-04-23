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Рабочий в ТиНАО погиб под колесами катка
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Рабочий в ТиНАО погиб под колесами катка 

Агентство «Москва» 36 минут назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, инцидент произошел 23 апреля на Боровском шоссе. «В МО МВД России „Москвский“ поступила информация о том, что при укладке асфальта каток съехал со стояночного тормоза и задавил 35-летнего уроженца Узбекистана, стажера строительной компании. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте», — сказал источник.
Следователи выясняют обстоятельства случившегося, они осмотрели тело, опросили возможных очевидцев происшествия. Проводится проверка.
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