Рабочий в ТиНАО погиб под колесами катка

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел 23 апреля на Боровском шоссе. «В МО МВД России „Москвский“ поступила информация о том, что при укладке асфальта каток съехал со стояночного тормоза и задавил 35-летнего уроженца Узбекистана, стажера строительной компании. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте», — сказал источник.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося, они осмотрели тело, опросили возможных очевидцев происшествия. Проводится проверка.