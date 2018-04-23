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В Орле под колёса «Шевроле» попал пешеход
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В Орле под колёса «Шевроле» попал пешеход 

РИА 57 19 минут назад
Фото: РИА 57
Дорожно-транспортное происшествие произошло в областном центре в минувшую субботу, 21 апреля, сообщает пресс-служба ГИБДД по Орловской области.
Около 21 часа 10 минут водитель автомобиля «Шевроле Лачетти» ехал улице Циолковского со стороны улицы Садовского. Поворачивая налево в районе дома № 119 по Васильевской, он сбил пешехода.
Мужчина переходил дорогу справа налево, по ходу движения автомашины, по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход был травмирован. После осмотра медиков ему было назначено амбулаторное лечение.
При ДТП пешеход получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.
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