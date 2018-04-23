Под Волгоградом депутат-лихач на авто насмерть сбил человека

Депутат городского Совета поселения Петров Вал Камышинского района насмерть сбил 76-летнюю пенсионерку в Волгоградской области. Мужчина ехал на машине, превышая скорость.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, ДТП произошло еще 2 октября 2017 года. Около 17:00 он сбил пенсионерку, переходившую дорогу на улице Крупской в Петров Вале. В результате ДТП женщина получила травмы, от которых в этот же день скончалась в больнице.