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Под Волгоградом депутат-лихач на авто насмерть сбил человека
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Под Волгоградом депутат-лихач на авто насмерть сбил человека 

АиФ Волгоград 18 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Депутат городского Совета поселения Петров Вал Камышинского района насмерть сбил 76-летнюю пенсионерку в Волгоградской области. Мужчина ехал на машине, превышая скорость.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, ДТП произошло еще 2 октября 2017 года. Около 17:00 он сбил пенсионерку, переходившую дорогу на улице Крупской в Петров Вале. В результате ДТП женщина получила травмы, от которых в этот же день скончалась в больнице.
«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — заявили в СУ СКР.
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