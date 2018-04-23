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С 1 июня ограничивается въезд автобусов в города
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С 1 июня ограничивается въезд автобусов в города 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
В города проведения чемпионата мира по футболу-2018 ограничивается въезд автобусов. Как сообщает Росавтодор, ограничения будут действовать с 1 июня по 17 июля для Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Сочи. А с 1 по 30 июня — для Волгограда, Екатеринбурга, Калининграда и Саранска.
Запрет коснется всех автобусов за исключением тех, которые осуществляют регулярные перевозки пассажиров по муниципальным и междугородним маршрутам, автобусов, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации, а также автобусов, для которых получено разрешение на въезда на территорию названных городов.
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