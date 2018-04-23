Ограничения для въезда автобусов в города проведения чемпионата мира по футболу вводятся с начала лета, сообщает Росавтодор. С 1 июня по 17 июля будет ограничен въезд на территории Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Сочи; с 1 по 30 июня — на территории городов Волгограда, Екатеринбурга, Калининграда и Саранска. Запрет коснется всех автобусов за исключением тех, что осуществляют регулярные перевозки пассажиров по муниципальным и междугородним маршрутам; автобусов, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации, а также автобусов, для которых получено разрешение на въезда на территорию названных городов. Сейчас Минтранс разрабатывает новый дорожный знак для обозначения вводимых ограничений.