Под Рязанью пьяный водитель на «Ладе» вылетел с дороги

Днем 23 апреля на автодороге Спас-Клепики — Рязань 54-летний рязанец за рулем автомобиля « Лада Приора», двигаясь со стороны Солотчи, не справился с управлением и вылетел с дороги, сообщает пресс-служба регионального УМВД

В результате ДТП водителя с травмами доставили в больницу.

При общении с водителем инспекторы ГИБДД обнаружили, что от гражданина пахнет алкоголем.

По результатам освидетельствования у водителя было установлено 0,825 промилле алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На водителя составлен протокол об административном правонарушении.