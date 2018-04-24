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Под Рязанью пьяный водитель на «Ладе» вылетел с дороги
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Под Рязанью пьяный водитель на «Ладе» вылетел с дороги 

АиФ Рязань 57 минут назад
Фото: МедиаРязань
Днем 23 апреля на автодороге Спас-Клепики — Рязань 54-летний рязанец за рулем автомобиля «Лада Приора», двигаясь со стороны Солотчи, не справился с управлением и вылетел с дороги, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В результате ДТП водителя с травмами доставили в больницу.
При общении с водителем инспекторы ГИБДД обнаружили, что от гражданина пахнет алкоголем.
По результатам освидетельствования у водителя было установлено 0,825 промилле алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На водителя составлен протокол об административном правонарушении.
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