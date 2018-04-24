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Движение ограничат в Ростове-на-Дону из-за футбольного матча
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Движение ограничат в Ростове-на-Дону из-за футбольного матча 

АиФ Ростов 46 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Движение транспорта ограничат в донской столице 29 апреля из-за второго тестового матча на стадионе «Ростов-Арена».
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, с 14.00 до 23.00 будет ограничено движение транспорта (кроме аккредитованного) на участке улицы Левобережной от съездов Ворошиловского моста до кольцевого перекрестка с Магистральной улицей общегородского значения. На ней также будут действовать ограничения.
ГИБДД призывает водителей учитывать изменения в организации дорожного движения и заранее продумывать маршруты.
Напомним, во втором тестовом матче на «Ростов-Арене» сыграют футбольные клубы «Ростов» и «Тосно». Число зрителей на стадионе будет ограничено. Игру смогут увидеть 25 тысяч болельщиков.
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