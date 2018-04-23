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Схему движения общественного транспорта изменят в Ростове-на-Дону 1 мая
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Схему движения общественного транспорта изменят в Ростове-на-Дону 1 мая 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Схема движения общественного транспорта изменится в донской столице 1 мая.
Согласно информации из официальных источников, с 8.30 до 13.00 автобусы №№ 3, 3А, 7, 67, 70, 80, 98 будут курсировать по схеме:
Маршрутки №№ 55, 80 и 98 поедут по схеме:
С 13.00 до 17.00 автобусы №№ 3, 3А, 7, 67, 70, 80, 98 будут следовать по схеме:.
Маршрутки №№ 55, 80 и 98 поедут по схеме:.
С 21.30 30 апреля до 17.00 1 мая троллейбус № 1 будет курсировать по схеме:.
Троллейбусы №№ 2 и 22 поедут по схеме:.
Работа трамвайного маршрута №1 будет приостановлена 1 мая с 8.30 до 17.00.
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