Схему движения общественного транспорта изменят в Ростове-на-Дону 1 мая

Схема движения общественного транспорта изменится в донской столице 1 мая.

Согласно информации из официальных источников, с 8.30 до 13.00 автобусы №№ 3, 3А, 7, 67, 70, 80, 98 будут курсировать по схеме:

Маршрутки №№ 55, 80 и 98 поедут по схеме:

С 13.00 до 17.00 автобусы №№ 3, 3А, 7, 67, 70, 80, 98 будут следовать по схеме:.

Маршрутки №№ 55, 80 и 98 поедут по схеме:.

С 21.30 30 апреля до 17.00 1 мая троллейбус № 1 будет курсировать по схеме:.

Троллейбусы №№ 2 и 22 поедут по схеме:.

Работа трамвайного маршрута №1 будет приостановлена 1 мая с 8.30 до 17.00.