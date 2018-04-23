Обе машины всмятку. Два человека погибли в лобовом ДТП под Нижним Новгородом

фото vk.com/chp_nnОбе машины всмятку. Два человека погибли в лобовом ДТП под Нижним НовгородомАвтомобили УАЗ Патриот и Лада Приора столкнулись лоб-в-лоб в Богородском районе Нижегородской области вечером 22 апреля. В результате ДТП погибли два человека, ещё трое получили ранения.

Дорожная авария случилась на 22 км автодороги Нижний Новгород — Касимов. Об этом сообщил отдел пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Нижегородской области.

36-летний водитель «УАЗ Патриот» не справился с управлением, выехал на «встречку» и врезался в «Ладу Приору».

В результате ДТП водитель и пассажирка «Лады» погибли на месте. Женщина скончалась в больнице.

Водитель и пассажиры УАЗ, 36-летний мужчина, 32-летняя женщина и 8-летняя девочка, пострадали, получили ранения.