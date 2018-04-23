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Под Нижним Новгородом в ДТП погибли два человека
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Под Нижним Новгородом в ДТП погибли два человека 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр — РИА Новости. Два человека погибли, еще три, включая восьмилетнего ребенка, получили травмы в автомобильной аварии при лобовом столкновении в Богородском районе Нижегородской области, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУМВД России по регионе.
Авария произошла вечером в воскресенье на 22 километре трассы Нижний Новгород — Касимов.
"Водитель автомобиля УАЗ «Патриот» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Ладой Приорой". В результате водитель Лады погиб на месте, его пассажир, 45-летняя женщина, от полученных травм скончалась в больнице. Травмы получили трое находившихся в УАЗе, в том числе восьмилетняя девочка", — говорится в сообщении регионального управления ГИБДД.
Водитель и взрослый пассажир УАЗа были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами. Девочка, находившаяся на заднем сидении и пристегнутая ремнем безопасности, получила только ушибы и после осмотра медиками была отпущена домой.
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