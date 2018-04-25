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В Шатковском районе водитель иномарки устроил аварию на встречной полосе
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В Шатковском районе водитель иномарки устроил аварию на встречной полосе 

Vgoroden.ru 25 апреля 2018
Фото: Vgoroden.ru
Травмы получили два водителя и пассажир в аварии, которая произошла накануне, 24 апреля на 144 километре трассы Нижний Новгород — Саратов.
57-летний водитель за рулем Skoda не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, в результате чего иномарка врезалась в автомобиль ГАЗ 3009.
В аварии пострадали оба водителя и пассажир иномарки. 57-летний водитель Skoda и 60-летняя женщина — пассажир той же машины получили ушибы и после осмотра медиками были отпущены домой. 26-летний водитель автомобиля ГАЗ с переломом был доставлен в больницу и после оказания помощи также отпущен домой.
Напомним, в Богородском районе женщина за рулем "Лады" сбила подростка.
Фото: vk.com
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