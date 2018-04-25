В Шатковском районе водитель иномарки устроил аварию на встречной полосе

Травмы получили два водителя и пассажир в аварии, которая произошла накануне, 24 апреля на 144 километре трассы Нижний Новгород — Саратов.

57-летний водитель за рулем Skoda не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, в результате чего иномарка врезалась в автомобиль ГАЗ 3009.

В аварии пострадали оба водителя и пассажир иномарки. 57-летний водитель Skoda и 60-летняя женщина — пассажир той же машины получили ушибы и после осмотра медиками были отпущены домой. 26-летний водитель автомобиля ГАЗ с переломом был доставлен в больницу и после оказания помощи также отпущен домой.

Напомним, в Богородском районе женщина за рулем " Лады " сбила подростка.

Фото: vk.com