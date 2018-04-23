В Крымском районе подростка на станции ударило током мощностью 27 тысяч Вт

С ожогами 60% тела мальчик доставлен в реанимацию районной больницы

В Крымском районе подростка на железнодорожной станции ударило током мощностью 27 тысяч Вт.

22 апреля поздно вечером в дежурную часть ЛОП на станции Крымская поступило сообщение о происшествии на станции Себедахово. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Как выяснили сотрудники транспортной полиции, 15-летний житель станицы Троицкой Крымского района залез на вагон-цистерну, стоящую на железнодорожных путях, в результате чего попал в электромагнитное поле. Его ударило током мощностью 27 тысяч Вт. С ожогами 60% тела мальчик доставлен в реанимационное отделение Славянской центральной районной больницы.

В настоящее время сотрудники транспортной полиции выясняют обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ЮФО.

В УТ МВД РФ по ЮФО напоминают, что напряжение высоковольтной линии электропередач над железной дорогой в 125 раз больше, чем в бытовой розетке, а невидимое электромагнитное поле вокруг линии электропередач достигает диаметра до полутора метров. Железная дорога — зона повышенной опасности, детям находиться на ней без взрослых строго запрещено.