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В Крымском районе подростка на станции ударило током мощностью 27 тысяч Вт
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В Крымском районе подростка на станции ударило током мощностью 27 тысяч Вт 

АиФ-Кубань 2 часа назад
Фото: АиФ-Кубань
С ожогами 60% тела мальчик доставлен в реанимацию районной больницы
В Крымском районе подростка на железнодорожной станции ударило током мощностью 27 тысяч Вт.
22 апреля поздно вечером в дежурную часть ЛОП на станции Крымская поступило сообщение о происшествии на станции Себедахово. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.
Как выяснили сотрудники транспортной полиции, 15-летний житель станицы Троицкой Крымского района залез на вагон-цистерну, стоящую на железнодорожных путях, в результате чего попал в электромагнитное поле. Его ударило током мощностью 27 тысяч Вт. С ожогами 60% тела мальчик доставлен в реанимационное отделение Славянской центральной районной больницы.
В настоящее время сотрудники транспортной полиции выясняют обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ЮФО.
В УТ МВД РФ по ЮФО напоминают, что напряжение высоковольтной линии электропередач над железной дорогой в 125 раз больше, чем в бытовой розетке, а невидимое электромагнитное поле вокруг линии электропередач достигает диаметра до полутора метров. Железная дорога — зона повышенной опасности, детям находиться на ней без взрослых строго запрещено.
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