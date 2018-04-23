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В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом пострадал ребенок
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В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом пострадал ребенок 

Новости Рязани 24 минуты назад
Фото: Новости Рязани
В воскресенье, 23 апреля, в Рязанской области в результате ДТП с участием автомобилей Volkswagen Jetta и «Газель» пострадал двухлетний ребенок. Об этом сообщает издание «Новости Рязани» со ссылкой на региональное Управление МВД.
По данным ведомства, авария произошла в дневное время на 34 километре автомобильной дороги «Шацк-Сасово-Касимов». Предварительно установлено, что водитель иномарки, 29-летний житель областного центра, потерял контроль над рулевым управлением и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с отечественным микроавтобусом, за рулем которого находился 41-летний житель Сасово.
В результате происшествия пострадал малолетний пассажир немецкой иномарки. Ребенок доставлялся в лечебное учреждение, водители не пострадали. По факту ДТП полиция начала проверку, обстоятельства инцидента уточняются.
Фото: 62.мвд.рф
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